中信兄弟和統一獅本周在台南棒球場進行3連戰，首場黃衫軍以12比2大勝，第2場比賽因雨形成保留比賽，最後一場今（13）日舉行，先發投手土洋對決，由象隊羅傑斯vs.獅隊施子謙。

拿下8月投手MVP的羅傑斯戰績4勝2敗、自責分率2.72，近況優異。上周日在主場迎戰富邦悍將，繳出9局完投完封代表作，僅被擊出3支零星安打，送出9次三振，主宰整場比賽。本季對獅隊的表現也相當出色，3場先發拿下1勝，對戰自責分率僅0.89，被打擊率不到3成，且未被獅子軍轟出全壘打，十分具有壓制力。

施子謙戰績7勝6敗、自責分率6.58，近況較不穩定，前兩場比賽對樂天悍將，8月30日主投5.2局、失2分，無關勝敗，9月6日則是5局失5分吞下敗仗，明顯有落差。

施子謙本季對中信兄弟5場先發僅拿下1勝苦吞3敗，對戰自責分率高達10.72。投22.2局挨了45支安打，其中包含8支紅不讓，被打擊率超過4成，達到4成05。施子謙若想為球隊爭取勝利，曾從他手中轟出3發全壘打的張志豪，對戰打擊率5成以上的陳子豪、詹子賢，都是要嚴加提防的打者。

(中時 )