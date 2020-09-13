來自台中市太平區的2個家庭共6人，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，13日凌晨4時，驚傳2名大人、2名小孩（一對母女、一對父子）被洪流沖走，南投縣消防局據報，指揮仁愛、埔里及埔里中心碑消防分隊前往救援，目前已尋獲一名7歲男童的遺體！

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據了解，武界壩由台電管理，而台電稍早則回應，該地的河床旁有設置相關警示牌，告知民眾「不得進入及從事休閒露營活動」相關警語；此外台電也無指揮放水的相關作業，閘門異常開啟，目前初步研判是閘門故障，造成這次意外，還有待釐清。而為確保搜救人員安全，也已全數關閉閘門電源。

而這次意外發生，來自於台中太平區的兩個家庭，4大2小共6人至南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，其中5人睡帳篷、1人睡在車上，今日凌晨4時，由於事發來得突然，溪水又相當湍急，來不及撤離，5名睡在帳棚的民眾被沖走，其中1名男性成人自行上岸。搜救人員已於上午9時許，找到一名7歲賴姓男童遺體，目前仍有2大1小失蹤，分別為48歲陳姓女子、53歲盧姓男子及12歲盧姓女童。

此外，他們停放在溪床上的車輛，也因溪水突暴漲，沖得插進泥堆，現場一片狼藉，完全看不出前一晚他們曾在這紮營。

(中時新聞網)