解放軍003型航母可望年內下水

網上近日瘋傳的空拍照顯示，解放軍003型航母的建造已經接近尾聲。

據大陸《兵工科技》雜誌報導，上海長興島江南造船廠的4號船塢今年6月已清空，緊接著003航母的巨型分段便移入船塢合攏。從最新圖像來看，003航母已基本成型，只缺艏部球鼻艏分段，建造進度十分快速。

003艦與「遼寧」和「山東」艦不同，採用了更先進的巨型總段建造，這些巨型總段由不同船廠建造，接著送到總裝廠組建，在船臺組合所需的步驟和工序減少，大幅節省了建造時間。而按照目前的進度來看，如果一切順利，003型航母可望在11-12月左右完工，趕在年底正式下水，開始舾裝。

此外，巨型總段還可以預先舾裝包括管線，閥門與底座等附屬設備，這樣航母下水之後，可以大幅縮短舾裝時間。

另外從照片中，還可以看見003型航母旁停著江南造船廠為達飛集團建造的22000TEU超大箱船，而該船長400米，寬61.3米。而軍迷兩相比對後，推測出003型航母總水線長約320米，超過第一艘解放軍自製航母「山東」艦的305米。此外，003型航母的尾部形狀也較為特別，看起來比美國「福特」級航母還要更寬些。

有分析認為，它的水線寬度達40米。整體來看，003型航母的滿載排水量可達8萬噸以上。

《詹氏防衛週刊》（Jane's Defence Weekly）先前指出，003型航母排水量將達8.5萬噸，可搭載48架殲-15艦載機，而前幾天首飛的空警-600預警機，也正是為003型航母量身打造的。顯然，更大的甲板尺寸和內部空間，無疑能為空警-600上艦提供更有力的支援。

另一方面，北京軍事專家李杰在5日舉辦的「海洋與國防科普教育專家對話」論壇上說，003航母可能不會再採用滑躍式甲板，而改採彈射起飛裝置。許多跡象顯示，陸製電磁彈射器技術已基本成熟，應用在003型航母上的可能性極大。

至於各方關心的動力問題，李杰認為，003型航母不會採用核動力，因為這並不符合中方海軍裝備發展「小步快跑」的一貫策略。分析指出，003型航母的改進幅度已經相當大，而在它的基礎上，未來可以穩步發展004或005型航母，屆時採用核動力裝置的可能性就相當大了。

(中時新聞網)