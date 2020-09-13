2020年馬祖莒光定向越野賽的5公里路跑項目，吸引了當地駐軍的青睞，呼朋引伴報名參賽，尤其西莒的混合砲兵連聲勢浩大，副砲長李介豪一馬當先，以23分48秒率先衝刺，拿下男子組冠軍，他說，沒想過會得到第1名！

24歲的李介豪是台中人，軍校畢業選擇外島服役，因此被分發到西莒島的混合砲兵連，今（13）日的路跑賽是他平生第1個路跑比賽，卻能拿到冠軍榮譽，給了他很大的鼓舞作用。

雖然混砲連平時有跑步訓練，都是為了防備任務的訓練，但是今天比賽路線有些也不熟悉，還是要自己摸索前進，尤其陡坡路段，李介豪表示，西莒陡坡多，上坡就放慢速度，讓身體有30度前傾，做好配速。

李介豪跑出起跑點，隨即一路領先，偶爾還往後觀望領先距離，跑在陡坡上，有時會超越小車，司機阿伯還會對他比個「讚」，讓他覺得很新奇，不過，他更高興的是拿到冠軍的榮耀，至於獎金就存起來了。

李介豪駐軍在西莒已有3年多了，1個半月只能回台中的家一趟，他形容西莒是比較鄉下的地方，剛來的時候與他想像的樣子不同，還好每天做完責任的公務後，可以擁有自己的時間，因此成了他練跑的機會。

(中時 )