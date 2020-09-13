15年前9月全台第一個帶觀眾走出台灣的國際新聞節目《文茜的世界周報》在中天電視台誕生，主持人陳文茜，用她冷靜沉著又感性迷人的嗓音，以一句具有勸世意味的「你不可以活在不知道大陸和世界的台灣」，從此為台灣觀眾開啟了接軌世界的知識之窗。

跟著《文茜的世界周報》的鏡頭，全球複雜的趨勢脈動呈現眼前，觀眾在陳文茜清晰的邏輯中掌握國際時事，在她深入的剖析中與世界財經接軌，又在她溫柔堅定的期盼中，開始關注全球暖化議題。

陳文茜帶領幕後功臣、神秘嘉賓，跟忠實觀眾首次面對面接觸。（中天新聞台提供）

為了感謝15年來默默守候世界周報的觀眾，中天電視台9月29日晚上將在松菸誠品表演廳舉辦首場《文茜的世界周報》粉絲見面會，由陳文茜帶領幕後功臣、神秘嘉賓，跟忠實觀眾首次面對面接觸，不僅聽陳文茜現場談天說地，她也將聆聽觀眾的真情告白；所有茜問的、茜聽的、茜說的、茜愛的，將一起在這場15年來唯一一場《文茜的世界周報》粉絲見面會中，一次滿足不留遺憾。

活動資訊&報名表單：https://forms.gle/2VsSXc2XxyQcy5wSA

相關影片請上：https://youtu.be/SfLq_Efu2fw

《文茜的世界周報》粉絲見面會 9/29台北松菸誠品不見不散！

(中時 )