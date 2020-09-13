士林山區時雨量破91毫米 成立緊急應變小組 11:222020/09/13 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局13日上午8時25分發布豪雨特報，北市山區有局部大雨發生的機率，士林山區時雨量已達91毫米。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局13日上午8時25分發布豪雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，北市山區有局部大雨發生的機率，北市災害防救辦公室表示，因受對流雲系發展影響，士林山區時雨量已達91毫米，因估計雨勢仍會持續一段時間，士林區公所及工務局已成立緊急應變小組，各防救災單位也已加強整備措施，因此特別呼籲登山、溯溪民眾，多加注意自身安全。 北市災害防救辦公室指出，目前內湖、士林、北投區每小時雨量均已達40毫米，若持續降雨，易淹水處請民眾架防水閘門及適當防護措施，並協助巡查及清理居家周遭溝渠洩水孔。 (中時 ) #士林山區 #時雨量 #緊急應變小組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 千禧獅子會贈物資車給新生活促進會 助北海岸弱勢 17:442020/09/12 寶島 核安26號演習 新北首創將防疫融入核災演練 19:352020/09/10 社會 台首大改裝校舍 成農產集散區 04:102020/09/08 地方新聞 衛生局女員工墜樓亡 執行長妻告通姦不起訴 14:132020/09/08 社會 慧榮總座親率隊 共同轉動偏鄉早療服務 19:252020/09/11 生活 救人無數 搜救犬睡夢中離世 將灑葬大肚山萬里長城步道 16:152020/09/11 社會 午後雨彈開炸 全台10縣市大雨特報 13:222020/09/11 生活 宏普逆勢加碼飯店 揮軍青埔 04:102020/09/10 產業．科技 口罩「MIT」別亂用 高檢署指示各地檢成立處理小組查偽罩 10:102020/09/11 生活 北士科園區話題超夯 他轉手豪宅大賺千萬 12:392020/09/08 房市新訊 生活熱門新聞 好市多中秋海鮮組合悄上架 網一看內容暴動：難怪搶不到 - 生活 剩5天鬼門關！命理師曝禁忌：「這字」絕不能說出口 恐衰1年 - 生活 家門前驚見「長黃河」畫面駭人 新北、基隆一級淹水警戒 - 生活 只能幫剝皮 營養師示警：3種人不能吃柚子 - 生活 企業最愛碩士生排名曝光 台大再奪冠 交大超車清大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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