中央氣象局13日上午8時25分發布豪雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，北市山區有局部大雨發生的機率，北市災害防救辦公室表示，因受對流雲系發展影響，士林山區時雨量已達91毫米，因估計雨勢仍會持續一段時間，士林區公所及工務局已成立緊急應變小組，各防救災單位也已加強整備措施，因此特別呼籲登山、溯溪民眾，多加注意自身安全。

北市災害防救辦公室指出，目前內湖、士林、北投區每小時雨量均已達40毫米，若持續降雨，易淹水處請民眾架防水閘門及適當防護措施，並協助巡查及清理居家周遭溝渠洩水孔。

(中時 )