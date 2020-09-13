湖北機場集團12日發布消息指，武漢天河機場11日在大陸國內客運航班數達500架次，旅客搭機人次來到6.47萬人次，兩者都來到去年同期水平，是今年4月8日武漢天河機場恢復大陸國內客運航班以來的最高紀錄。

湖北機場集團市場營銷部主管屈曉妮表示，武漢天河機場接下來將推進恢復武漢至首爾、新加坡、西哈努克港、吉隆坡、雅加達等地的國際客運航線。

國際貨運方面，武漢天河機場自今年4月8日以來，已新增或恢復國際全貨機定期航線9條、國際貨運通航點32個。另外，武漢天河機場近期還將開通武漢-倫敦-阿姆斯特丹、武漢-達卡、武漢-德里的全貨機航線。

另外據陸媒日前披露，大陸國家民航局9日已同意武漢天河機場分階段、有限度地恢復國際客運航線。武漢在16日將迎來首條國際客運航線復航，首個航班為武漢-首爾航線。

據統計，截至8月底，武漢天河機場已復航大陸境內73個航點的客運航線，旅客流量和班機架次從復運一開始的日均3000人、起降80架次，高速回升至目前單日最高旅客吞吐量6萬人次以上。

(中時 )