洪水突襲1死3失蹤現場畫面曝光！車頭插入河床。

位於南投仁愛鄉的武界壩，13日凌晨4時不知何原因放水，洪水將正在栗栖溪一線天河床露營的4名民眾沖走，到今天上午為止，造成1死３失蹤悲劇。從曝光的現場畫面來看，失蹤者駕駛的休旅車，整個車頭幾乎插入溪邊的泥堆裡，讓人看了怵目驚心。

畫面中可見，１死3失蹤的兩個家庭，將2部車停在溪床上，不料武界壩放水造成溪水暴漲，不但將4人沖走，也把2部車沖離原來停放的地方，其中１部休旅車還被溪水沖到車頭插進泥堆裡。現場被溪水沖過後，溪邊全都是泥沙，2大2小露營客全被沖走，只留下帳篷與2部車。

洪水突襲1死3失蹤現場畫面曝光！車頭插入河床。

警消人員獲報立刻到場搜救，惟只尋獲1名7歲男童遺體，另3人仍在搜巡中。另空勤總隊直升機上午7時從清泉崗出發前往救援，但因武界壩雲層太厚無法搜尋，於8時28分返航，上午9點35分，直再度從清泉崗起飛，搜尋另3名失聯者，警消仍在調查詳細事發原因。

據了解，事發當時兩個家庭共4大2小，其中一名媽媽睡車上，其餘5人睡帳篷，一名父親自行游上岸，一名賴姓男童已被找到遺體，仍有2大1小失蹤，消防人員持續搜救中。

武界水庫位於南投縣仁愛鄉境內，跨及法治村、萬豐村，即日月潭東北方約12公里處，鄰近武界部落，主要功能為攔截濁水溪主流及其支流萬大溪的溪水，透過引水隧道，將溪水送至日月潭儲蓄、調節，再導入發電廠發電。

(中時新聞網)