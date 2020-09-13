學生認真清潔環境。（光華高中提供／李宜杰台南傳真）

台南市光華高中為響應2020「世界清潔日」，利用本周末上午號召師生90人，從清潔學校開始、走入社區，為地球盡一份心力。同時，下午也透過寶特瓶再回收，化腐朽為神奇的藝術課程，充實假日生活，而且充滿感恩之心。

每年9月的第3個周末是世界清潔日，光華提前於第2個周末動員師生，用行動清掃校園、撿拾社區菸蒂、落葉、垃圾等，透過清掃環境、敦親睦鄰，實踐愛護學校，更擴及家園、社區，打造美好環境。校長張淑霞勉勵，不是只有「今天」是世界清潔日，而是「天天」都是世界清潔日，「清潔地球、環保台灣」的實際行動是每一個人的責任。

師生上午走入社區，一路上遇到的鄰居伯伯、奶奶，都為學生們打氣，頓時，讓社區服務充滿溫馨和感動。國中部學生潘芷芸表示，自己撿拾最多的是菸蒂、檳榔渣，希望社區吸菸、嚼檳榔的人能夠變少。

嘉南藥理大學教授徐又非也帶來「環保DIY：創意藝塑」課程，將寶特瓶的「塑製垃圾」回收再利用，製作成栩栩如生的手工塑膠花，傳達學生環保意識與樂活態度。餐飲管理科學生鍾逸柔表示，原來寶特瓶可以做成漂亮的花朵，把它插在瓶子裡，彷彿真花一樣美麗，廢物利用真的很有趣。

(中時 )