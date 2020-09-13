高雄市前鎮區11日發生乙烯管線外洩，市府遭質疑隱匿資訊2小時，引發民怨，高雄市長昨二度到場關心、致歉，並坦言有檢討空間。有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》表示，記者不會是跟民眾同時間知道事件發生，而是會早於民眾趕往現場報導，「如果這都能隱瞞，這個市府究竟把心力花在處理事情還是在圍堵消息？」該粉專更透露，事情發生後有同業耳聞消息，拿去質問相關單位，問了都不回。

9日晚間近8時，前鎮區興邦里里長薛文龍接獲通報，發現原住民故事館及無障礙之家旁邊的人孔蓋竄出不明異味，通報環保局卻查無原因。環保局11日再回現場監測，發現乙烯外洩且濃度爆表，當日下午3時許，緊急向陳其邁報告。陳指示副市長林欽榮到場坐鎮並一級開設，查出是華運倉儲管線出狀況，以燃燒方式排空管內殘留的乙烯，並急撤百名無障礙之家住戶。由於乙烯外洩消息「類封鎖」，市府僅透過官方LINE、臉書貼文「封路」訊息，卻沒透露是乙烯事件，直到媒體追問，才在11日傍晚5時30分許揭露，「消失的兩小時」也讓邁市府挨轟。

臉書粉絲頁《文翔政論》則撰文指出，跑社會的記者，不可能等市府或警察消防餵新聞，各家媒體隨時都有人派駐消防隊看通報系統，記者不會是跟民眾同時間知道事件發生，而是會早於民眾趕往現場報導的，「如果這都能隱瞞，這個市府究竟把心力花在處理事情還是在圍堵消息？」該粉專透露，據在地的同業說，事情發生後有同業耳聞消息了，拿去質問相關單位，問了都不回。

該粉專諷刺表示，原來這就是新高雄市政府，這就是We Care喜歡的高雄市，「從We care變成Who Care，現在是Dont Care嗎？」

(中時新聞網)