民進黨立委許智傑今日透過媒體群組表示，公投是人民的權益，若國民黨可以通過公投連署，個人也贊成，但是體制內的審查還是必要的，國民黨應在國會嚴格要求政府 要做好科學及安全性的把關。

國民黨主席江啟臣昨日起於全台發動反瘦肉精美豬公投連署，並表示蔡英文總統以一紙行政命令就要在明年1月1日開放美豬進口，大家只剩110天可以放心吃滷肉飯。而前總統馬英九也批評蔡總統不了解國際情勢，違背台灣民意。

時力立委陳椒華受訪表示，蔡總統在8月28日推出開放美豬，公告日期只有7天。程序不足。且時力多次召開記者會要求與衛福部討論對話，結果部長陳時中跟衛福部都不出席，違反民主程序。

陳椒華說，國民黨發動美豬公投，個人表示尊重，至於是否支持，則要等看過公投提案內容，以及時力黨團討論過後才能決定。

民眾黨立委張其祿受訪表示，要先知道國民黨的公投提案後，才能決定是否支持。但如果內容符合民眾黨訴求，都有討論及合作的空間和可能性。

張其祿指出，國民黨提公投案的原因恐怕是大家現在都覺得，反正民進黨一黨獨大，乾脆繞過國會訴諸直接民意。所以雖然公投程序時日冗長，但也沒辦法。

張其祿說，民眾黨現在也有下鄉行程，蒐集聽取基層的想法。如果之後不支持藍營的公投提案，也不排除民眾黨自己提公投案。

(中時 )