新北市長侯友宜表示，地方無法阻擋中央法令，地方一定盡全力守護國人健康，「這是我的責任！」（葉書宏攝）

中央宣布明年元旦開放含「萊克多巴胺」美國豬肉進口，國民黨昨（12日）於22縣市同步發起捍衛食安公投連署活動，新北市長侯友宜已於昨日簽署連署活動，侯今（13日）再度重申，地方無法阻擋中央法令，地方一定盡全力守護國人健康，「這是我的責任！」

侯友宜說，很多民調中有近7成民眾都反對美豬進口，擔心會有健康風險問題，民意已經反應拒絕美豬進口，國民黨只是將聲音反應出來，讓大家知道，守住國人健康是不能等待，中央政府既然執意要讓美豬進口，就必須負起責任。

此外，媒體提問食安公投時程也趕不上美豬明年元旦進口，「象徵意義大於實質意義！」對此，侯友宜回應，民意已經很清楚，7成都反對，公投僅是讓民眾的聲音透過一個程序展現。

他表示，無論程序進行如何，一定要盡全力守護國人健康、嚴格把關，不希望美豬進口後還有很多問題存在，造成健康風險更高。

(中時 )