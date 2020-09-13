央視主播爆出王金平出席海峽論壇「求和說」引發喧然大波。國民黨主席江啟臣13日在台中受訪表示，本來是請王院長擔任團長率團出席，現在受到干擾，雖然對岸試圖做出一些調整，但海峽論壇氣氛變調，後續要再跟王院長雙討，「實際交流，達到交流目的才是派團參加最大目的，絕不會為了參加而參加。」

江啟臣強硬表示，央視言論不只嚴重影響王院長，也影響國民黨在兩岸交流應有的對等及尊嚴地位，呼籲大陸相關當局要妥善處理，相關當事人也要對王院長及國民黨致歉，

江啟臣直指，央視言論破壞交流氣氛，對於兩岸從事對話交流的人士相當不公平，不能因為一句話抹煞這些人的努力，強調參加海峽論壇希望是對等交流，絕不是為了參加而參加。

江啟臣進一步表示，本來是請王院長擔任團長率團，現在受到干擾，雖然對岸試圖做出一些調整，但海峽論壇整體交流氣氛變調，還需評估此行對兩岸交流是否有加分效果。

至於團長王金平、擔任副團長的國民黨祕書長李乾龍還會不會出席？江啟臣強調，實際交流能夠達到交流目的才是派團參加最大目的，絕對不是為了參加而參加，後續如何調整會再跟王院長商討。

(中時 )