◎水上嘉年華 八斗子踏浪

新銳動能水上體驗嘉年華活動12日在國立海洋科技博物館濱海休閒中心展開，現場除有水上表演、遊戲水滑梯、胖卡餐車、街頭藝人、藝家人及管樂團演出，更融入親子、健康、運動等要素。新銳動能總經理莊評州說，去年汐止白匏湖舉辦的體驗活動秒殺額滿，今年移動到海科館濱海休閒中心舉辦，讓在地民眾可充分體驗立槳等海上運動。

◎嘉義舊監開放 看藝術表演小旅行

嘉義市政府與法務部共同舉辦「讓舊監自由」系列活動，不但讓嘉義舊監自12日起長達8天全區開放，也結合牢房空間規畫多項展演、講座、小旅行等，不但打破各界對監獄的刻板印象，也廣邀大家一同「合法入監，對號入罪」，看看蛻變中的歷史古蹟。

◎台中港─澎湖 麗娜輪最快中秋首航

台中港至澎湖馬公航線今年中斷，東聯航運公司的「麗娜輪」有意投入該航線，10日從台中港碼頭啟程試航，航港局中部航務中心等專家學者共28人隨行，在航程中召開審查會已審核通過，「麗娜輪」最快將於中秋或國慶正式開航。

◎易飛網推韓國微旅行 9／19首航

全台首發韓國微旅行即將啟航，旅遊電商易飛網今（9/9）宣布攜手與韓國觀光公社、台灣虎航推出「韓國想見你、台虎想念號起飛」限量微旅行，9月19日升空飛往韓國濟州島上空並折返台灣，旅客除享有一系列經典且別有風味的韓式體驗外，更可獲贈韓國不限航點機票，讓國內哈韓族重溫出國悸動，限量100個機位，預計9月11日中午12點於易飛網網站開賣。

◎戀戀欒樹節 搭糖鐵逛綠色隧道

邁入第4年的彰化縣戀戀欒樹節活動，19、20日將在溪湖鎮、二林鎮交界東螺溪畔舉行，今年更首度結合溪湖糖廠，將糖鐵5分車軌道重新鋪設於欒樹大道上，展示152巡道車，並有鐵道志工親自解說鐵道文化，鐵道迷不容錯過。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)