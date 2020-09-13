台南市13日凌晨傳出惡意逼車連撞3間工廠事件！鄭姓男子駕駛自小客車，疑遭另輛黑色自小客車惡意逼車，雙方追逐數公里後，2車失控撞及安南區安吉路一段3間工廠的鐵捲門，連停在路旁的貨車也被波及。事後，黑色自小客車上的5人棄車逃逸，警方獲報到場處理，先將鄭男等3人帶回製作筆錄，並循線通知對方到案說明，釐清案發經過。

據查，21歲吳姓男子與18歲鄭姓女友等人到安平區一家KTV唱歌，直到凌晨2點30分左右，鄭女騎機車載吳男離開，不久即發現後方疑有4輛汽車尾隨；2人行經北區中華北路、海佃路口時，另輛自小客車企圖攔下他們，2人緊急逆向行車躲到國安街後，吳男致電向鄭女20歲的哥哥求援，鄭男即駕駛汽車前來搭載2人，準備返回安南區的家中。

不料，鄭男開車行經安南區安吉路時，突然有一輛黑色自小客車惡意從側撞逼車，兩車追逐數公里後，在安吉路一段675-3號分別擦撞工廠鐵捲門及路旁的小貨車才停車。

轄區台南市警三分局獲報到場時，黑色自小客車上的人員已棄車逃跑，於是將在場的吳男等3人，帶回安南派出所所製作筆錄，還好他們都沒有受傷。

警方在棄置的黑色自小客車內發現皮包，內有19歲蘇姓男子及17歲黃姓少年的身分證件，已通知2人到案說明。

(中時 )