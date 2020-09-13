就算面對火箭連兩年止步西區準決賽結局，火箭總教練丹托尼似乎對自己保住帥位信心滿滿，「我不認為自己在火箭的執教生涯已經結束，我們看看會發生什麼吧，我在這裡待了4季，希望可以繼續下去，但你永遠不知道會發生什麼。」

69歲的丹托尼在2016年7月接下火箭兵符，隨後4季例行賽勝率都過6成，也都闖進季後賽，可惜最好成績只在2017-18年球季闖進西區決賽，如今是否成為火箭淘汰「犧牲品」？丹托尼表示，憑藉他跟「大鬍子」哈登的好關係無須擔心。

「哈登是一名讓人難以置信的球員，」丹托尼賽後受訪表示，「我認為無論我們要求他做什麼，他都成功做到了，甚至我認為他當一名領袖進步了，他是我見過最優秀的球員之一，而且他本季的防守一直做得很棒。」擺明就在討好哈登。

哈登也在賽後力挺丹托尼繼續留任，「我當然希望丹托尼繼續擔任火箭總教練，他在這裡完成一些不可思議的成就。」就連韋斯布魯克都跳出來力挺丹托尼，「我不能細談合約的事情，但我很清楚一點，那就是丹托尼是個非常優秀的人。」

韋斯布魯克更在賽後狂找輸球藉口，強調自己先前的大腿四頭肌傷勢還沒真正痊癒，「我喜歡競爭，但情況就是這樣了，這種傷勢很明顯需要幾周時間痊癒，我之前沒有這麼多時間。」他也透露自己先前感染新冠肺炎期間，整整3周沒有辦法訓練。

(中時 )