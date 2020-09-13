氣質女神劉詩詩產後狀態極佳，升格當媽的她舉手投足依舊超少女。（圖／本報系資料照片）

氣質女星劉詩詩去年4月喜迎兒子「步步」出生，劉詩詩經過產後近半年調養身體後，在去年10月正式復出並重回螢幕拍電視劇《親愛的自己》，隨著新戲在日前播出，劉詩詩卻遭部分網友指演技尷尬、顯老態，超酸負評讓粉絲看了都替劉詩詩抱不平。

劉詩詩的新戲《親愛的自己》在日前正式播出，這部戲不僅是劉詩詩的產後復出之作，也是劉詩詩相隔多年後接拍的電視劇，劉詩詩在戲中飾演都會女性「李思雨」，外表光鮮亮麗，職場前途無量，實際上面臨事業、感情的雙重困惑與壓力。

但劉詩詩卻遭部分網友指演技尷尬、顯老態，超酸負評讓不少粉絲都替劉詩詩抱不平，認為劉詩詩的情緒到位、演技層次分明，至於劉詩詩遭指顯老態，粉絲則認為應是妝容和拍攝角度問題，且認為外界沒必要太苛責產後復出的新手媽咪。

劉詩詩坐姿率性又霸氣。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

劉詩詩的新戲引發討論，不過工作室則是懶理網上紛擾，日前在微博曬劉詩詩為戲配音照，只見劉詩詩低頭做筆記，她的腳還豪放打開，女漢子坐姿超帥氣，劉詩詩率性又霸氣的坐姿，也難怪劉詩詩有「詩爺」的稱號。

(中時新聞網)