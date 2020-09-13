美國國防部本月2日發布2020年度《中國軍事與安全發展報告》，大陸國防部發言人吳謙周日（13日）回應指，陸方對此強烈不滿和堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。吳謙強調大陸堅定奉行防禦性國防政策和積極防禦的軍事戰略；解放軍將採取一切必要的措施，挫敗干涉大陸內政和破壞台海和平穩定的圖謀和行徑。

據報導，大陸國防部周日在微信公眾號發文稱，吳謙表示該報告是美國歪曲中共與軍隊的關係，是美國抹黑污衊大陸的又一例證，渲染「中國軍事威脅」，在國防開支、核政策、台灣等問題上無端指摘。美方連續20年發布此類報告是霸權行為和挑釁行徑，嚴重損害陸美雙方和兩軍關係。

吳謙強調，大陸堅持走和平發展道路，軍力發展不針對任何國家，也不會對任何國家構成威脅。針對台灣問題，吳謙認為造成目前台海形勢緊張的根本原因，是民進黨當局妄圖挾洋自重、以武拒統，是外部反華勢力企圖「以台制華」、分裂中國。中方要求美方停止發表錯誤言論和有關報告，維護雙方關續發展。

(中時 )