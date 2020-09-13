香港反逃犯條例事件後日前有12名香港年輕人來台，但卻遭大陸海警單位押往廣東，但不見政府有積極作為，引發挺反送中記者鍾聖雄的批評，更讓是否要修難民法的議題再度受到關注。對此，批踢踢網友直言，雖然很同情香港人的遭遇，但他公開也表明自身的態度，那就是反對政府修難民法，更有網友直言現在的條例就足夠了。

網友PunkGrass在批踢踢發文表示，先表明立場，香港人的遭遇令人同情，但他個人反對難民法！當初選戰時民進黨跟總統蔡英文在那邊整天喊撐香港時，他的態度就是僅止於聲援就好，不應該過度介入。後來有段時間放出風聲說要立難民法，他就非常反對。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

該網友更表示，看看歐美那些國家，大量收容難民對國家造成了什麼影響：治安敗壞、性侵、姦殺事件層出不窮，左膠們都視而不見嗎？他更深怕哪天台灣人的土地台灣人的文化會因為大批的難民而遭逢巨變。

另一位網友stanlyleu也表示，各位有想過嗎？假如我們不秘密少數的接濟香港逃過來政治避難的人會什麼問題？當然是大陸找到藉口攻打或是派警力過來啊

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

抓一些被視為叛逃與躲避刑責的嫌犯，大陸認為他有什麼錯？反正台灣也被大陸認為是國土範圍之一。

另外，該網友認為，香港人可能要的是短期庇護，而非拋棄原國籍，難民法的難民需要拋棄原國籍，如果真的要有難民法，如果真的要有難民法、也是先修憲才有辦法。

(中時新聞網)