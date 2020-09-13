央視「求和說」 侯友宜：盼是平等對待的交流 11:482020/09/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（13日）表示，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（13日）表示，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行。（葉書宏攝） 國民黨決定派前立法院長王金平率團出席大陸的海峽論壇，卻遭央視節目評論為「這人要來大陸求和」，引發爭議。對此，新北市長侯友宜今（13日）表示，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行，希望這是平等對待的雙方交流。 侯友宜說，一向是例行性民間交流、對兩岸有幫助的活動，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行。過程中難免有些波折，大家要互相體諒，希望這是平等對待的雙方交流。 (中時 ) #海峽論壇 #王金平 #求和 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋大遠百攜手彰化縣政府 「彰化優糧 前進新北」 04:102020/09/13 《旺來報》 高雄乙烯外洩甩鍋韓國瑜 網痛批陳致中「這也怪韓」：沒救了 09:492020/09/13 政治 何世昌：鬼搶祭品人搶房 8月住展風向球再創高點 09:002020/09/13 房產達人 IG變戰場韓星慘遭網友出征 04:102020/09/13 娛樂新聞 陸央視女主播「求和說」惹議 連勝文：解鈴還需繫鈴人 01:532020/09/13 政治 美式賣場首賣網路爆款洗護品 獨規大容量 CP值爆表 04:102020/09/13 《旺來報》 美國務次卿訪台 藍籲勿照單全收 04:102020/09/13 政治要聞 醫師公會捐300萬 助洋神父度晚年 04:102020/09/13 地方新聞 黃捷宣導交通 騎機車萌樣意外曝光 09:002020/09/13 政治 謝佩珊舞動人生 04:102020/09/13 藝文副刊 政治熱門新聞 高雄乙烯外洩 前後朝誰甩鍋？ 陳揮文：數百萬韓粉鬆口氣 - 政治 陳其邁壓力來了？一周掀兩大民怨 港媒點出危機 - 政治 炒蒜價黑手抓到了！林佳新PO不自殺聲明：有6個是立委的樁腳 - 政治 要求網軍停止攻擊！丁允恭案陳菊甩鍋賴清德 網路「這圖」瘋傳 - 政治 高雄乙烯外洩邁市府甩鍋？鄭照新怒了爆「這關鍵」反擊 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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