新北市長侯友宜今（13日）表示，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行。（葉書宏攝）

國民黨決定派前立法院長王金平率團出席大陸的海峽論壇，卻遭央視節目評論為「這人要來大陸求和」，引發爭議。對此，新北市長侯友宜今（13日）表示，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行，希望這是平等對待的雙方交流。

侯友宜說，一向是例行性民間交流、對兩岸有幫助的活動，大家應該在善意、誠懇、彼此互相尊重的情況，才有辦法順利執行。過程中難免有些波折，大家要互相體諒，希望這是平等對待的雙方交流。

(中時 )