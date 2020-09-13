南投露營2死2失蹤 7歲男童媽媽的遺體尋獲 11:472020/09/13 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7歲男童的母親遺體，也被尋獲，目前正準備進行吊掛，而其餘失蹤者則持續搜索中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 來自台中市太平區的2個家庭共6人，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，13日凌晨4時，驚傳2名大人、2名小孩（一對母女、一對父子）被洪流沖走，南投縣消防局據報，指揮仁愛、埔里及埔里中心碑消防分隊前往救援，目前已尋獲一名7歲男童的遺體，而稍早又傳來不幸消息，7歲男童的母親遺體，也被尋獲，目前正準備進行吊掛，而其餘失蹤者則持續搜索中。 (中時新聞網) #7歲 #遺體 #尋獲 #男童 #露營 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 情侶火車上激情 少男手伸進褲「規律抽動」乘客全看傻 - 社會 情侶火車上激情「男伸女褲內抓松鼠」 校方回應：會通知爸媽 - 社會 南投電廠無預警放水沖走4露營客 尋獲7歲男童遺體 - 社會 武界壩突襲放水釀死傷 台電不解：匝門兩度自己打開 - 社會 易油網員工監守自盜 2年盜賣名牌機油上千萬元 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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