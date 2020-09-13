來自台中市太平區的2個家庭共6人，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，13日凌晨4時，驚傳2名大人、2名小孩（一對母女、一對父子）被洪流沖走，南投縣消防局據報，指揮仁愛、埔里及埔里中心碑消防分隊前往救援，目前已尋獲一名7歲男童的遺體，而稍早又傳來不幸消息，7歲男童的母親遺體，也被尋獲，目前正準備進行吊掛，而其餘失蹤者則持續搜索中。

(中時新聞網)