加利科技進口大陸製口罩混充MIT，不少民眾近日紛紛到藥局退貨，不過竟有人拿著不是加利的口罩到藥局想退，被藥師發現拒絕，結果網友一看發現，是被加利「發財秘笈」害到的永猷口罩，笑翻眾人。

一名網友在臉書《口罩現貨資訊專區》發文指出，去買實名制口罩時，前面的婦人拿盒裝的永猷口罩想退，藥師發現不是加利後對她說：「這牌沒有回收」，結果婦人竟大聲狂罵藥師，鬧了將近一個小時，讓原PO不解為何要退永猷口罩？

貼文曝光後，網友紛紛回應「笑死，被加利發財秘笈害到啊」、「不要給我啦！正缺，哈哈哈」、「那是加利貼的，又不是永猷貼的！哪家公司會把這種貼牆上？」、「真的被加利害死，衰到爆的永猷」、「永猶是好貨好嗎！已經訂一箱坐等到貨耶！」、「台灣鯛不識貨，不看新聞還要去給人家退貨」。

原來是因為日前媒體訪問加利科技負責人林明進時，意外發現他辦公室牆上貼了寫著永猷銘言錄的「發財秘笈」，讓部分民眾誤以為永猷也與加利同夥，永猷負責人呂坤忠已出面澄清，絕對沒有說過發財秘笈那些話，他與林明進因同屬台灣區不織布工業同業公會會員而認識，但不熟，且永猷加入國家口罩隊、全面配合政府徵收，以國家人民需求為優先，如再有不實指控，將尋求法律途徑。

媒體日前訪問加利科技負責人林明進時，意外發現他辦公室牆上貼了寫著永猷銘言錄的「發財秘笈」。（圖／截自PTT）

(中時新聞網)