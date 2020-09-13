今年美網女單8強史無前例出現3位「媽媽選手」，其中兩位打進4強，最後由不是媽媽的大坂直美摘冠，再次顯示網球場對媽媽的殘酷。自網球公開時代以來，僅有3位女將當了媽媽還能摘冠。之前亞洲最有名的女將李娜，她2014年澳網摘冠後急流勇退，隔年才升格為人母。

女單8強戰，小威廉絲(Serena Williams)、艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)、皮隆可娃(Tsvetana Pironkova)都是媽媽，小威廉絲稱讚這是光榮的時刻。然而美媒ESPN把這波「媽媽的奮鬥故事」經營到很煩人的程度，他們的轉播團隊不斷強調：「這是一個女人，不，她是一位母親。」賽後訪問也不斷詢問選手相關問題。

《今日美國》女作家Hemal Jhaveri數度推文批評ESPN太囉嗦，我們已經知道選手是媽媽了，他們究竟要提醒我們幾次？她表示要崇拜母親沒有問題，但做過頭了會令人覺得球場上的媽媽就是矮人一截，不然就是讓那些沒生小孩的女人不爽(包括自願和非自願的)。最後她受不了直接寫一篇文章出來罵，她指出生產會對婦女身體造成永久變化，這些都被媒體刻意忽視，只以空泛的角度去經營媽媽話題。

冠軍被大坂直美拿走了，ESPN終於可以把母親崇拜放到一旁。大坂直美很強，她也不需要東拉西扯額外的贏球動機，她說：「我只是不想在大滿貫決賽被對手1個小時以內解決，那樣太丟臉了。」她首盤1比6輸掉後大逆轉，以1-6、6-3、6-3打敗艾薩蘭卡摘冠。

(中時新聞網)