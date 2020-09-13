富邦悍將主場迎戰樂天桃猿，派出新洋投奇優力要一軍初登板，對上的是對富邦戰績不盡理想的洋投卡本特。下半季四隊勝差相當近，今日若悍將勝猿且兄弟勝獅，將罕見形成四隊無勝差的情況。

富邦悍將在昨日做出球員異動，決定註銷洋投伍鐸、登錄奇優力，且由於悍將有3名先發投手都有傷勢，因此今日推出新洋投奇優力「開箱」，他的球速是最受總教練洪一中看中的特質，最快球速有155公里。

奇優力在二軍曾有1場登板，對上樂天二軍投4局僅被敲4支安打、無失分，有4次三振，當時就飆出152公里球速，一軍初登板表現值得期待。

而猿隊先發洋投卡本特本季有6場先發對上悍將，不過戰績是2勝2敗，自責分率是偏高的6.23，不過他上一場對上統一獅拿勝投，終於止住一個多月的勝投荒，他上一次對悍將拿勝投是2個月前。

目前各隊戰績相近，第一名統一獅與第二的樂天桃猿僅千分之一的勝率，兩隊間無勝差，並列第三的富邦悍將與中信兄弟，則與第一名僅1場勝差，今日若悍將勝猿且兄弟勝獅，將罕見形成四隊無勝差的情況。

(中時 )