台北大眾捷運公司公布，捷運環狀線9月11日運量達到4.7萬人次，創下3月1日收費以來的單日運量新高。新北市長侯友宜今（13日）仍強調，新北市要把環狀線收回來，「這是一個既定的政策，我們自己的捷運，自己要負起責任來，不管結果如何，責任新北市一肩扛起。」

侯友宜說，環狀線運量達到4.7萬人次，還有成長的空間，因為4.7萬人次在整個營運上還是沒有辦法賺錢，必須要不斷地創造更多的思維，帶動更多周遭的接駁環境，讓大家使用大眾運輸。

侯友宜強調，要把環狀線收回來，這是一個既定的政策，在這個轉換的過程當中，非常感謝北捷的協助跟幫忙，只有感恩，希望能夠盡快達成協議，及早接回來，自己營運，「讓自己的環狀線，成為我們新北市最具有代表性的軌道建設。」

媒體提問北捷公布數據是否有隔空互尬的情況，侯友宜說，對北捷經營環狀線都心存感激，他們做了很多的努力，好還要更好，仍希望自己的捷運，自己要扛起責任。

侯說，未來新北市把環狀線接回來就一定賺錢嗎？大眾運輸不一定是以賺錢為目的，如何讓更多人來搭乘大眾捷運才是目的，4.7萬人次就達標了嗎？是不是還有努力往上走的空間。新北市願意負起責任，來跟北捷良性溝通，希望能夠儘早接回來，自己來做，希望做出來的成績，能夠比4.7萬人次更高，這才是目的。

(中時 )