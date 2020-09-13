台南公園1917年時的規畫圖。（文資處提供／李宜杰台南傳真）

已有百歲歷史的台南公園，於2018年公告登錄為文化景觀，並由台南市文資處委託台北大學團隊執行「台南公園文化景觀保存維護計畫」，耗費近2年終於告一段落。文資處指出，將延續原始功能，保存歷史意義。

由台南市政府工務局出資、委由台南市文資處代辦，執行期程將近2年的「台南公園文化景觀保存維護計畫」，於今年告一段落。此次計畫執行內容包含：制訂保存管理原則、分級與執行方式，以及6處台灣府城城垣北段遺構坑位調查及基地測繪等。

由於台南公園文化景觀於不同區域，有不同的景觀特性，本計畫依照調查成果分析與分級，根據使用強度、需求與文化資產保存的必要性，擬訂不同的管理維護管制層級，並於去年5月及11月完成2次公開說明會，聽取民眾對台南公園的保存維護建議。

保存管理原則方面，計畫將台南公園區分為「景觀區域」、「路徑」、「建築與設施」以及「植栽」4類，依據不同類別，制訂相應分級制度，例如景觀區域分為景觀區及一般保存區、路徑分為人工道路及園道植栽；建築與設施以及植栽則以A、B、C級畫分。

其中，透過空間軟體與文獻交互對比，指認出6條公園中重要園道路徑，作為保存對象，相關植栽的保存措施，則建議維持園道2旁植栽種植，保持園道與植栽形成的空間關係，在現有植物生命周期到盡頭時，未來可考慮以日據時期公園誕生時所設計的樹種原貌更替。

台南公園承載了從清代到當代，不同時期的開發，在同一個空間場域之中，留存有多樣元素，保存維護上不可避免必須和多個時期的建築物、構造物共存。另外，本次計畫也將日常管理維護及新建計畫審查原則分成3類：計畫性的興建與設計、臨時性的搶修與清理及日常性的搶修與清理，提供管理單位工務局快速及精準判斷處置措施，依據完成之保存維護計畫管理維護，存續台南公園的文化資產價值。

文資處表示，台南公園雖被登錄文化景觀，但同時也是民眾重要的休閒娛樂空間，及外來遊客觀光遊憩之場所。除建立完善的保存維護方式，也須考量原來的活動空間及與時俱進的管理機制，使公園不僅是歷史的公園，而能延續原始的設計功能，配合現代使用，成為具有歷史意義的市民公園。

(中時 )