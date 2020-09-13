高市衛生局在機車材料行外頭，發現非法販售醫用口罩，最高可罰200萬元。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市衛生局近日查訪非藥商業者有無非法販售醫用口罩，日前前往夜市稽查。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

有鑑於近日黑心口罩、非藥商業者猖獗，高市衛生局近日到夜市、攤商、五金行等地稽查，販售醫用口罩情形，截至今（13）日共查察667家非藥商。其中，發現1家機車材料行公然在門口賣口罩，查扣3大箱、數千片口罩，已違反藥事法規定，最重可罰200萬元。

衛生局指出，稽查口罩行動尚未結束，但從667家中，目前只發現這處非藥商的機車材料行，竟然在門口公然陳列擺放醫用口罩。業者辯稱，貨源來自網路，近日才開始賣，衛生局初步了解，這些口罩確實是醫用口罩。

這家機車材料行並無特別哄抬價格，或許是近日爆出陸製口罩魚目混珠，該業者特地在店家外頭張貼公告，註明是台灣製醫療口罩，還有大人平面三層藍、紫、黃色、四層黑、四層活性碳等，小孩國小3D立體一體成型藍色口罩，貨源相當多元，價格從340至430元不等，每盒50片裝。

衛生局表示，該機車材料行已違反藥事法規定，目前已全數沒入口罩，約莫3大箱、數千片口罩，將視情節輕重，決定開罰金額，可罰3萬至200萬元。

衛生局也提醒，市民除實名制購買醫用口罩外，務必至合法之藥局或藥商購買，並注意賣家是否有揭露諮詢專線、產品名稱、許可證字號、使用方法、藥商名稱、地址等。

(中時 )