民進黨立委許智傑今日透過媒體群組表示，民進黨政府支持香港的立場非常明確，只是針對偷渡來台的香港人，政府如何在人權及法制上取得平衡點，必須得研究一下。

媒體人鐘聖雄近日在臉書發文證實，自己就是那5位港人偷渡來台的主要協助者，但這些人「還被扣在陸委會手上」，對此質疑民進黨沒有真心要幫香港人。

民眾黨昨日深夜透過媒體群組發出聲明表示，蔡政府及陸委會必須明確說明事件經過及內容，到底是只能做不能說，還是沒有做不能說。

民眾黨指出，港人來台處理方式只能透過專案處理而沒有法制化。但只有明文規範，才能實質撐香港。台灣也應儘速修法，別讓受政治迫害的港人淪為偷渡客，而是有尊嚴地來台接受庇護。

許智傑說，民眾黨喊說要修《兩岸條例》，但是他們自己黨的兩岸定位也妾身未明，但也坦承，現在台灣和中國在國際關係的互動上，民進黨的確有再思考的空間。

(中時 )