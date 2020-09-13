「小皇帝」詹姆斯如今已成聽牌戰之王！在詹皇過往生涯17次來到季後賽聽牌戰，其中包含13日這場西區準決賽G5，他拿下16勝1敗的傲人戰績，當賽後問他為何總在聽牌戰贏球，他竟這樣回答，「我總讓自己和對手一樣陷入絕望情緒之中。」

不過談起湖人當前狀態是否超過例行賽，詹姆斯的答案保留許多，「我不知道，但我相信我們現在打得很好，老實講，回想我們例行賽期間表現確實有點艱難，畢竟過去這1年時間太漫長了，我們只能確保當下打出最出色的表現而已。」

只是詹姆斯沒有忘記好好稱讚隊友表現，畢竟湖人在西區準決賽先輸1場，隨後4連勝淘汰火箭，「每當經歷1次季後賽系列戰，每個人都要做出犧牲，你必須在場上與場外做出承諾，且建立榜樣，你必須全神專注在眼前的目標和工作。」

至於湖人在備戰方面，詹姆斯特別讚揚了隊友利用比賽影片自我鑽研的作法，「畢竟今年季後賽安排比較緊湊，球隊訓練時間相當有限，不過我們隊上很多球員懂得鑽研比賽影片，整支球隊透過看影片這個動作，幫助大家調整場上的行動。」

(中時 )