歌壇天王周杰倫2015年盛大將昆凌娶進門，如今已是一雙兒女的爸，而過去相當保護私生活的他，婚後在這方面有了很大的改變，一改低調，經常在社群上分享生活，除了放閃，還經常po帥氣打籃球的影音，蕭敬騰、林俊傑、劉畊宏等，都是他的明星球友，而除了男生外，周董打球還有美女相伴，最近「正妹球友團」被曝光，竟都是政商名流，來頭不小。

周董是圈內出了名愛好打籃球，平常有空就揪星友打球，常被目擊無偽裝出現在台北市新生公園球場，也會跟路人組隊PK，毫無明星架子超親民，而他連打球都帶著愛妻昆凌，今被曝光了身旁出現「籃球正妹團」，除昆凌之外，還有3位身分尊貴的美女相伴，一行人開心合照，畫面超美好。

周董身後正妹團身分曝光，有連勝文老婆蔡依珊、郭董老婆曾馨瑩等，都是政商名流之輩。(翻攝自蔡依珊IG)

周杰倫在球場上拍照留念，這回不是跟臭男生們合影，身後除了老婆昆凌外，還有3位美女，分別是連勝文的老婆蔡依珊、台北市議員耿葳，連千億富豪郭台銘的老婆曾馨瑩都加入其中，貼出照片的是連太太蔡依珊，開心表示：「朋友在一起就是要開心自在…但也太熱血了吧」。

夫人團們一改過去的雍容典雅，換上球衣成了運動甜心，也真的下場打球，揮汗的模樣讓人大開眼界，連微風名媛孫芸芸都來留言：「妳們真的很誇張，籃球也會打」，笑著喊+1，說要去學一下籃球，學成之後要加入人妻正妹團的行列。

(中時新聞網)