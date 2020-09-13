高雄11日爆發乙烯外洩，但消防局的救災即時派令延遲2個多小時才發出，遭質疑刻意掩蓋，更有媒體披露3天前就有異味傳出。對此，一臉書粉專譏諷，其實發現外洩已經3天，早在9月9日就封路，卻告訴市民只是做工程。這3天都沒有媒體知道，說沒有掩蓋新聞誰相信？反正有錯就推給韓團隊就好了！

高市前鎮區日前發生乙烯管線外洩，引發民眾恐慌。不過，昨下午3點多市府接獲通報，媒體完全不知情，遲至5點半左右才獲報，怒轟市府刻意隱匿2小時，網路也一片罵聲。高雄市長陳其邁12日再度到現場巡視，針對訊息未公開透明，他致歉說，「我們確實有檢討的空間」。

據悉，綠營議員指出，里長曾通報消防局，但現行災情通報機制未能讓居民、媒體第一時間了解，究其原因是韓市府時代修改作法，市長陳其邁了解後，已要求消防局檢討改進。

對此，粉專「我愛綠營眾神」臉書譏諷，民進黨絕對不會認錯，就算是道歉也會推到別人的錯。陳其邁堅持沒有遮蓋新聞，說是救災訊息改成數位化的錯。其實發現外洩已經3天，早在九月九日就封路，卻告訴市民只是做工程。這3天都沒有媒體知道，說沒有掩蓋新聞誰相信？

該粉專更表示，上任之前說整個團隊「緊緊緊」，上任大家發現「鬆鬆鬆」。不知道那位副市長是不是又忙著跟女記者車內熱吻了？出事情就遮掩壓下來，掩蓋不住就推諉。反正叫手下拿前朝出來怪罪，千錯萬錯民進黨永遠不會有錯！

該粉專指出的「那位副市長是不是又忙著跟女記者車內熱吻了」是指高雄市副市長史哲在2008年擔任高雄市文化局長期間曾遭爆料，與一名女記者深夜同車約會並熱吻，引發外遇緋聞風暴，但史哲堅決否認此事。

(中時新聞網)