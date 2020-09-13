綜藝大哥徐乃麟（乃哥）揪準長媳Soa宋蕊安搭擋主持全新益智節目《叫我豪野郎》，節目與線上遊戲結合，進行益智問答及百家龍虎鬥，並有高額獎金。自6月27日起播出至今，收視和口碑都獲得很大的成功，但節目卻傳出將於9月20日播出最後一集後，宣告功成身退。被問及此事時，乃哥大方表示，「本來就只有簽一季，26集的合約」。

乃哥和大兒子徐新洋曾共同主持過第二季《星光歡樂城》節目。（圖／狼谷育樂台提供）

Soa宋蕊安上月推出同名EP《SOA》，乃哥特別到場獻花支持準長媳。（圖／艾迪昇提供）

乃哥和兒子徐新洋女友Soa宋蕊安主持的《叫我豪野郎》節目將功成身退，而本月初乃哥的《星光歡樂城》新一季開棚錄影，助理主持位置也宣布由林真亦取代兒子，當時乃哥就曾打趣說：「老子保得住就好，兒子做不做不重要。」

至於剛推出同名EP《SOA》，多了發片歌手身份的宋蕊安也說：「原來《叫我豪野郎》就是簽約一季，當初主持節目是為了讓我習慣鏡頭，以後可能要上些節目或校園活動。」Soa宋蕊安5年前自俄羅斯來台就讀台大中文系，對於自己首次主持，她謙虛表示還有進步空間，「中文很難，我每次都很緊張，因為要念很清楚，每個聲調一定要對，怕現場來賓聽不懂」。

(中時新聞網)