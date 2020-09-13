綜藝大哥徐乃麟（乃哥）揪準長媳Soa宋蕊安搭擋主持全新益智節目《叫我豪野郎》，節目與線上遊戲結合，進行益智問答及百家龍虎鬥，並有高額獎金。自6月27日起播出至今，收視和口碑都獲得很大的成功，但節目卻傳出將於9月20日播出最後一集後，宣告功成身退。被問及此事時，乃哥大方表示，「本來就只有簽一季，26集的合約」。
乃哥和兒子徐新洋女友Soa宋蕊安主持的《叫我豪野郎》節目將功成身退，而本月初乃哥的《星光歡樂城》新一季開棚錄影，助理主持位置也宣布由林真亦取代兒子，當時乃哥就曾打趣說：「老子保得住就好，兒子做不做不重要。」
至於剛推出同名EP《SOA》，多了發片歌手身份的宋蕊安也說：「原來《叫我豪野郎》就是簽約一季，當初主持節目是為了讓我習慣鏡頭，以後可能要上些節目或校園活動。」Soa宋蕊安5年前自俄羅斯來台就讀台大中文系，對於自己首次主持，她謙虛表示還有進步空間，「中文很難，我每次都很緊張，因為要念很清楚，每個聲調一定要對，怕現場來賓聽不懂」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。