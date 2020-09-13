政府宣布開放進口美國豬牛後，引發不少反彈聲浪，國民黨也發動「反萊豬」公投連署。高雄近來更是一波未平一波又起，先前瑞豐夜市一段罷韓懺悔文，在網路上瘋傳。對此，名醫師黃義霖指出，台灣人民太容易被騙，呼籲國民黨若真的要抗爭，應好好策劃，若繼續活在同溫層、沒有戰將，就不要想再重回執政。

挺韓粉專「比特王」指出，選舉後民進黨露出真面目，從美豬牛進口到丁允恭事件，高雄路不平燈不亮，就連真的淹水媒體也不報、1450帶風向，而最近最有名的就是瑞豐夜市的罷韓懺悔文。

黃義霖表示，台灣人民很容易被騙、太過沉默，從電信詐騙到詐騙政權，詐騙到手後一點辦法也沒有，也沒辦法動用司法，「因為司法是他家開的」，司法官、大法官全部他派任，連司法都有顏色的時候，一般老百姓真的沒辦法抗衡，執政者也不在乎民眾發聲，吃人夠夠。

統計近幾年高雄大雨淹水，黃義霖指出，韓國瑜時代最多但災害最少，感覺媒體已經沒有力氣了，不像以前錯的對的都有所節制，聽說是為了使用執照受制於NCC控管，人民假使沒有站起來、自媒體沒有出來講話，百姓真的都被蒙在鼓裡。

黃義霖批民進黨欺騙台灣人民，綠色執政者完全沒有是非，執政黨為所欲為，進口美豬牛更侵犯到國人的身體健康。黃義霖說，這次是很好的機會，喊話江啟臣要玩真的，否則網路看衰，認為國民黨在總統大選、罷免案讓台灣人民失去信心，國民黨不能再活在同溫層裡，要有戰將否則將全軍覆沒，不要想再執政，應拉攏中間選民，這場戰役若再失敗，2022、2024也不用選了。

黃義霖呼籲國民黨強悍要有道理，說服中間選民，而非在電視上鬧一鬧就沒事了，要站在選民立場，國民黨常常站在自己立場講話，沒有人會接受，也建議國民黨不要有太多「黨棍」，爭功諉過是國民黨最大的問題。

若真的要抗爭，黃義霖認為應該好好策劃，怎麼動用國民黨系統、動用民間系，打動中間選民，並好好利用韓流，讓支持中華民國派的自媒體願意發動，他強調，過去韓國瑜並沒有給任何好處，都是大家自願幫忙，並提醒國民黨不要以為自己是最好的，真的要好好檢討。

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(中時新聞網)