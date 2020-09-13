士林外雙溪超驚險！2釣客被沖走獲救

北市外雙溪2民眾受困沙洲，現已救起後自行返家。（民眾提供／李文正台北傳真）

警消在東吳大學旁的便橋救起受困沙洲的民眾。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市升級大豪雨，士林外雙溪溪水暴漲，2釣客一度被沖走。(資料照/消防局提供)

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(13)日台北市山區有局部豪雨或大豪雨，新北市(基隆北海岸)有局部大雨或豪雨，大台北地區有局部大雨發生的機率。北市士林外雙溪因大雨導致溪水暴漲，2名釣客一度遭大水沖走，所幸警消趕往救援已將2人救起。

這兩名釣客原本在外雙溪橋下釣魚，隨後因溪水暴漲落水受困，路過民眾見狀報警處理。消防局獲報後趕到現場，將兩名約5、60歲的男子救起，所幸2人均意識清醒，交由救護人員處置，此外，已通知水處淨水場先停止水壩放水。

北市災害防救辦公室表示，受對流雲系影響，士林山區時雨量已達91毫米，估計雨勢仍會持續一段時間，士林區公所及工務局已成立緊急應變小組，各防救災單位也已加強整備措施，特別呼籲登山、溯溪民眾，多加注意自身安全。

北市災害防救辦公室指出，目前內湖、士林、北投區每小時雨量均已達40毫米，若持續降雨，易淹水處請民眾架防水閘門及適當防護措施，並協助巡查及清理居家周遭溝渠洩水孔。

(中時新聞網)