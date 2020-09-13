「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」即將在9月20日完工，新北市長侯友宜今（13日）前往視察。（葉書宏攝）

「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」即將在9月20日完工，新北市長侯友宜今（13日）前往視察。（葉書宏攝）

「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」即將在9月20日完工，新北市長侯友宜今（13日）前往視察。（葉書宏攝）

新北市政府推出「板橋府中美學示範基地」計畫，其中「板橋區林家花園周遭人行環境及景觀改善工程」即將在9月20日完工，新北市長侯友宜今（13日）前往視察，侯強調，必須要整體性不一樣的思維，創造更多的觀光休閒旅遊，讓民眾來認識新北市。

侯友宜今（13日）上午前往板橋林家花園視察府中美學示範基地相關工程進度，聽取該案執行單位工務局和城鄉局的報告後，當場指示府中美學示範綠地專案必須如期、如質完成。

侯友宜表示，板橋林家花園是新北市最具有代表性的歷史文化古蹟，從板橋火車站到府中，由現代的都會走到歷史文化古蹟，必須要做整體性不一樣的思維，創造更多的觀光休閒旅遊，讓民眾來認識新北市。

此外，市府推動府中美學，從周遭的人行步道，來讓電線桿、變電箱移置綠化以外，也要讓周遭的景觀，如路橋拆遷以及市場改建，來營造府中美學跟現代是互相匹配、輝映，創造更多人來了解、認識新北市的歷史文化。

工務局表示，為減少對古蹟的影響，該工程特別以人工敲除人行道石板，並鋪設軟墊保護兩側圍牆，以保留古蹟最佳完整性，又因須兼具文化古蹟保存之價值，在施工上特別注意其細膩度，藉由林家花園四周環境整頓，提升區域生活質感。

城鄉局補充，縣民大道公私有環境改善計畫，第一階段將改善6處包括林家花園周邊、府中郵局周邊、漢生東路街口、南雅公園周邊及人行廊道、華江公園及人行廊道，還有光華活動中心拉皮。所有工程最晚將在2021年3月全部完工。

(中時 )