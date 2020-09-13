南投大觀電廠武界壩今日上午無預警放水，致下游於河床露營的兩家庭1死3失蹤，台電發言人張廷抒表示，初步了解，是閘門在非預定時間自動啟動，研判應是故障引發意外。張廷抒強調，目前已切斷電源，調查釐清，台電現已緊急成立應變小組全力協尋，先以救人優先。

台電指出，對上午南投大觀水力電廠武界壩放水，致下游於栗栖溪（栖音同七）河床野外露營的民眾遭沖走，感到相當震驚與遺憾，現已緊急成立應變小組，調查事故原因，現正會同警方積極參與搶救協尋。

台電初步了解，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩今早4時12分、5時08分發生6號閘門異常情形，台電值班人員發現水位異常後先關閉閘門，後再將控制電源直接關閉並通報，6時50分左右接獲當地村長告知，下游有於栗栖溪河床露營的民眾遭水沖走。

台電強調，事發後隨即派員會同警方積極協尋，針對異常閘門，台電除調查事發原因，並已同步通知轄下所有水力電廠，立即關閉閘門控制電源並進行相關檢查確認，台電也再次提醒民眾，勿於水力電廠下游河床從事露營等活動。

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(中時 )