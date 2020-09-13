張鈞甯是演藝圈氣質女神代表，她和作家媽媽鄭如晴的感情非常好，孝順的張鈞甯不時也會曬出母女合照，而張鈞甯近日則在網上分享與媽媽的旅行照，只見張鈞甯穿著深V背心入鏡，鄭如晴則是以白嫩美肌、大眼的神凍齡顏值，讓一票網友直呼美翻。

張鈞甯是演藝圈氣質女神代表。（圖／本報系資料照片）

張鈞甯相當重視與家人的相處時光，孝順的她不時會安排時間和媽媽一起出遊，張鈞甯近日則把握夏天的尾巴，帶鄭如晴來一趟母女的小旅行，張鈞甯發文直呼：「趁感受到秋意之前，帶媽媽走走，跑步、爬山、游泳、小酌，照舊一樣都少不了」，同時，張鈞甯也感性寫下，和媽媽在一起都是最美的時光。

照片中，張鈞甯帶媽媽到山上享受芬多精，張鈞甯以無袖深V背心、黑褲的運動穿搭入鏡，母女溫馨牽手、和美食拍照、玩自拍，其中，鄭如晴頭戴漁夫帽，她肌膚白嫩、顏值凍齡，母女都保養有術、嫩臉超不科學。

鄭如晴舉手投足散發優雅氣質，網友都驚呼張鈞甯完全遺傳媽咪的女神基因，漂亮又有氣質，網友也紛紛誇鄭如晴是「最美氣質媽媽」。

(中時新聞網)