受鋒面影響，基隆不斷下起大雨，西定停車場淹水至腳踝。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆仁愛區光一路口積水，水深達半個機車輪胎。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆大雨狂降，堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間）封閉雙向路線禁止通行。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基金一路仍有許多沙泥、土石殘留在路面，路過民眾務必注意自身安全。（陳彩玲攝）

大雨狂炸！ 基隆外木山大淹水 轎車卡路中待救

受鋒面影響，基隆不斷下起大雨，各地傳出災情，西定路、西勢路、基金一路至三路、樂利三街等多處道路淹水，目前堵南1-1地下道（堵南街通往明德三路間）封閉雙向路線禁止通行。

樂利三街與基金一路大淹水，整條路快被充滿泥濘的雨水淹沒，造成交通堵塞，仁愛區光一路口積水，水深達半個機車輪胎，大武崙溪一度暴漲，西定停車場更淹水至腳踝，目前有二台抽水機在東勢碼頭、基金二路救援，一台在倉庫待命。

目前雨勢趨緩，各地淹水陸續緩和，相關工作人員表示，只要有積水就會立馬出動將水排除，但這次大雨持續降落，抽水設施一度無法應付，所幸雨勢趨緩，淹水問題才得以解決，但在基金一路仍有許多沙泥、土石殘留在路面，路過民眾務必注意自身安全。

經濟部水利署將基隆市中山區、中正區、仁愛區、信義區、安樂區以及新北市的瑞芳區等處，列為一級淹水警戒，據氣象局資料顯示，基隆市仁愛區今日累積雨量已達133毫米。

(中時 )