蔡英文總統今天表示，2020年是充滿挑戰的一年，在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性。我們不只對疫情超前部署，在承平的時候，也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全。

蔡英文今天由桃園市長鄭文燦陪同，出席中國事務部及國際事務部共同舉辦之「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，並聽取參與營隊同學在為期四天的營隊中所學習到並實際操作兵推、瞭解國安決策者如何面對、洞悉國際局勢變化等成果報告。

蔡英文致詞表示，今年暑假，民進黨幫年輕朋友，量身打造了三門「民主必修課」。今天是「兩岸及國際事務兵推營」的結業式。這次的兵推營中，有48位對國安領域充滿熱忱的年輕面孔，學員平均年齡只有25歲。大家都積極投入討論，激盪思想的火花。她相信，在這充實緊湊的四天兵推訓練中，各位應該都深刻體驗到，國安領域的事務是極具挑戰性。

她說，對於各國來說，2020年是充滿挑戰的一年。新型冠狀病毒的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機。在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性，不但失業率升高，全球貿易和產業鏈也面臨重組的情況。

在東亞區域中，東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面，更涵蓋了區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益。

另外，中國強行實施港版國安法，不僅衝擊香港的高度自治及民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。

面對一波又一波的挑戰，蔡英文強調，作為總統，必須在國家安全受到威脅當下，拿出解決方案。但做出正確的決策，並不容易。每一樣決策都涉及到多層次、高複雜度和結構性的問題，總統必須在資訊龐雜，或是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。

她說，這段期間，大家常聽到「超前部署」這樣的名詞。我們不只對疫情超前部署，在承平的時候，也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全。這一切，都必須仰賴國安幕僚、團隊，事前周延規畫，事發積極應變。因此，國安幕僚的養成，是非常重要。

蔡英文表示，民進黨執政後，除了有選舉人才的投入，也需要培養國安領域的年輕尖兵。這次的兵推營，就是要讓大家體驗到，國安幕僚是如何想定各種情境，尋求解決方案。

她期待，大家未來可以持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。「我們希望民進黨是一個創新、有活力的政黨」，今年有四百多位申請參加我們訓練營，但入黨的只有兩三個。

她說，不論有沒有入黨，只要我們的價值是一致的，對國家的未來一樣關心，對我們的責任有同樣認知，我們就會一起為國家打下更好的基礎，創造我們的未來。

(中時 )