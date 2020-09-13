「MIT、MD」雙鋼印口罩，樣式首度曝光！為挽回民眾對口罩國家隊信心，並避免再有業者魚目混珠，中央流行疫情指揮中心要求，9月17日起生產的國產醫用口罩必須打上雙標；國家隊之一的善存科技，首度在官方粉絲團公開樣式，獲網友稱讚「地表最安心」。
加利科技的「Carry Mask」字樣戳破國家隊形象，接著又爆發豪品公司冒充醫用口罩，為重建民眾信心，指揮中心要求17日起生產的「國家級口罩」，都要打上「MIT」（台灣製，Made In Taiwan）、「MD」（醫用，Medical Device），供民眾購買時辨識。
善存科技12日晚間在臉書分享樣式，和一般人熟悉的字樣差不多，就是在MIT後面加上MD，「長度略增、保障加倍」。善存表示，身為國家隊成員，新版雙鋼印口罩的產能，必須全部上繳政府，供實名制徵收。
衛福部長陳時中表示，未來市面上販售的醫用口罩盒裝或最小包裝，均須標示產地及醫用，自藥局領取的實名制口罩，也要有MIT、MD雙鋼印。
食藥署日前預告「平面式醫用口罩標示應刊載事項」，規定MIT、MD字樣距口罩邊緣1.5公分內，且逐片鋼印標示，字高不得小於0.4公分。
(中時新聞網)
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