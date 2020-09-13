盛唐中醫不久前遭爆出在藥劑中添加依法不得口服的鉛丹，衛福部中醫藥司本周已和環保署毒物化學物質局研議，進行礦物類中藥材進口後的流向管控及溯源機制。化學局表示該局過去都是列管人工化學物質，礦物類中醫藥材是否能由化學局列管仍待中醫藥司提供進一步完整的毒理特性相關報告才能評估。

為加強礦物型中藥材的管理，衛福部中醫藥司8月3日要求地方衛生局加強抽驗市售中藥是否含有禁用的硃砂與不得用於口服的鉛丹，並請環保署毒物化學物質局研議進行礦物類中藥材進口後的流向管控，加強溯源機制。

據了解，目前全國已有4100多家業者完成稽查，均無發現有違規使用的情形，推測應屬個案。

環保署毒物化學物質局官員表示，衛福部中醫藥司發文毒物化學物資局，就硃砂、鉛丹、黃丹、白降丹、砒石、砒霜、雄黃、紅升丹等8樣原物料進行研議是否將列管為須通報的化學物質。

該局官員說，化學局過去都是列管人工化學物質，但這次8項原物料有些屬天然礦物，化學局以前沒有相關管制經驗，也沒有相關基線資料（背景資料），所以究竟上述8項原物料是人為製造、進口、原物料來源以及什麼人正在使用等都需要釐清掌握，也需要毒理專家來判斷。

他說，硃砂就是所謂的硫化汞，硃砂是近一兩年開始禁用，評估應該是人工製造產物，雖然天然礦物還是有少許人工製造，但化合物的特性與單一元素時相比毒理特性已經不同，若生態毒理和危害特性若符合管制標準還能持續評估。

他坦言，中醫藥司開會時並未進一步說明這部分，希望中醫藥司能提供每種物質的毒理特性和危害性，未來才能進一步合作。

(中時 )