疫情爆發以來，民眾已超過半年無法出國，三立新聞《消失的國界》採訪團隊主播黃家緯、攝影蔣宏儒挺進北歐冰島，報導他們的防疫經驗，也記錄下疫後世界，空中交通運量大減，出國困難重重。採訪團隊途經南韓、英國，加上轉機等待時間，一共花了57小時才抵達冰島，由於正值疫情第二波高峰，黃家緯表示：「面對看不見的病毒，連呼吸都不能大意，時時刻刻如臨大敵。」

聚焦防疫經驗，採訪團隊獨家訪問到冰島疫情指揮官Thorolfur Gudnason，他首先恭喜台灣防疫成功，認為疫情爆發初期，台灣政府能夠立刻採取正確行動，才能夠成功守住防線，他也分享冰島政府，為什麼在開放國境2個月後，又決定將防線變嚴格，從8月中起，由單次檢測升級為雙次再加隔離5天。這次是半年來首次派成員出國，黃家緯與蔣宏儒兩位出發前備妥一百個口罩，頻頻使用乾洗手及酒精消毒，搭機時配上護目鏡，穿隔離衣；而在冰島採訪時，全程租車自駕，不使用大眾運輸，降低感染風險，希望能平安帶回第一手資訊。

黃家緯（右）前進冰島。（三立提供）

黃家緯表示，以往出國採訪，時差問題加上壓力大、免疫力下降，時常在出差途中感冒，但這回良好的防疫習慣，加上處處小心，不但沒生病，還反倒是所有出差行程中，體力最好的一次。從冰島採訪回台後，還得隔離加上自主健康管理為期三周，前2周入住防疫旅館，除了開門拿三餐，天天足不出戶，每天量體溫就像開獎，深怕發燒中獎。兩人出發前他們家人就開始擔心，直到自主健康管理期滿，才結束48天的提心吊膽。其實黃家緯在途中一度喉嚨痛、蔣宏儒也曾經體溫升高懷疑自己發燒，為了不讓親友擔憂，完全沒透露，直到症狀解除，收到檢測陰性報告，才又開始採訪行程，而這次採訪，也成為兩人出差期間最長、最難忘的行程。

(中時 )