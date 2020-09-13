武界溪邊紮營四人被沖走 母子尋獲已死亡

遭水沖走的休旅車，在河床上被搜救人員發現。（翻攝畫面）

南投武界水壩今凌晨4時疑水門故障放水，造成2名大人與2名小孩（1對母女1對父子）被洪流沖走，至中午為止2死2失蹤。這起意外再讓人憶起30年前，北市外雙溪也發生人為疏失洪水宣洩，奪走15位師生性命慘劇。

民國70年)1月23日，一群600名高中期末考結束之後，與老師到外雙溪烤肉玩水，當時有人在岸邊的大石頭上曬太陽，有人忙著吃，還有學生在水裡游泳，下午2點多突然聽到轟隆轟隆的聲音，往上游處一看，洪水排山倒海正向下奔流，所有師生來不及逃跑，就這樣被滾滾洪流淹沒。

大水把學生沖走，哀號呼救的聲音讓人聽得頭皮發麻。岸邊的劍南憲兵哨憲兵，第一時間衝出來救人，救護車用飛快的速度把傷者送到醫院，嚴重嗆水的學生好不容易撿回一命，躺在病床上打點滴，身體相當虛弱，連手都抬不起來。

事發時，大部分離岸邊比較遠的大安國中學生，因為泡水失溫，裹著大毛巾取暖，就算知道已經安全，臉上還是寫滿驚慌。但是這些都算是幸運的，有學生逃跑的時候，腳下一滑摔倒，後面一塊大石頭被洪水強大的力道往下推，砸下來，把他的半邊臉打的血肉模糊。冰冷的遺體送到醫院，爸爸媽媽看得心都碎了，短短半個小時，救難人員就撈起10具屍體，還有5個人失蹤。

北市外雙溪30年因為工人便宜行事，未預警洩洪，奪走15名師生性命。（中時資料照）

警察救難人員還有軍方出動超過100人，開始展開一天一夜的搜救行動，大批人力沿著河岸邊找人，蛙人部隊也搶時間背著氧氣筒下水，在混濁的溪水裡尋找奇蹟。可是隔天在泥砂堆中找到最後一個景美女高罹難的女學生，這起外雙溪水難一共造成15人罹難，讓所有人震驚憤怒的是，這場奪命的洪水根本不是意外，而是「要命的」人為疏失。

經查，原來上游自來水廠的5名技工，清除淤積在水庫的雜物怕麻煩，竟然沒有事先廣播，就開水閘門放水，以致500噸的洪水宣洩而下，進而造成致命的錯誤。

30年後的今天，南投武界水壩凌晨驚傳水門放水，4 人被洪流沖走，至中午為止只尋獲2位母子遺體，另2位失蹤者還在搜尋中。據台電發言人張廷抒證實，武界壩的排洪閘門今晨4點12分、5點08分各開啟一次，暫時不清楚「門為什麼會自己打開」。張廷抒表示，排洪匝門重達數噸，開啟程序為人員先下達指令，確認後才會打開；匝門本身也無定時開啟裝置，相關原因有待進一步釐清。目前為配合南投警消搜救，已將匝門電源全面切斷，確保安全。

(中時新聞網)