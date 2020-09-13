來自台中市太平區的2個家庭共6人，聯袂到南投縣仁愛鄉栗栖溪一線天河床露營，13日凌晨4時，其中盧姓男子的妻子因睡在車上，夜間聽到洪水轟隆往下衝的聲音而驚醒，但一轉眼，發現其他人已經不見蹤影，搜救人員目前已尋獲7歲男童及其母親屍體，仍有2人失蹤。

盧姓男子的妻子說，一家3人與賴姓友人全家3人昨天從台中出發，到武界部落濁水溪上游溪床野營，共搭了2個帳篷，因帳篷比較小，她便睡在車上，僅留丈夫與女兒睡在帳篷內，但到了半夜，突然聽到轟隆的水聲，一度以為下雨，便下車想提醒其他人，打開照明燈卻發現2頂帳棚都不見了。

盧妻趕忙爬到屋頂，並打手機對外求救，但因山區訊號不佳，直到清晨才傳出，空勤總隊直升機目前已出動馳援，進行搜救。

據了解，洪水沖出時，總共賴姓一家3人及盧姓男子與其女兒被沖走，賴男在被沖走後自行爬上岸，搜救人員上午全力搜尋，目前尋獲賴妻與7歲男童的屍體，另有2人失蹤。

(中時 )