員警值勤常遇到危急情況，中壢日前有名40歲顏姓男子持刀大街閒逛，警方獲報趕抵時，顏男突情緒失控不斷揮舞刀械，8名員警見狀兵分數路，祭出盾牌、警棍、月牙棒及防割手套等裝備才解除危機，過程驚險。警政署長陳家欽12日特地南下勉勵同仁辛勞，並給予高度肯定。
警方指出，8日下午4時26日許，顏男持刀於中壢區自強一路行走，嚇得路人趕緊報案，警方獲報後雖有柔性溝通，但顏男聲稱捲入感情糾紛，遭徵信社跟蹤必須持刀自保，不願配合員警勸導，還情緒不穩持刀揮舞，現場情形相當驚險。
為制服顏男，員警當時兵分數路，有人開車、有人騎車、也有人奔跑前來支援，還出動盾牌、月牙棒等設備，經過一番搏鬥才成功制服，並趁其不備時合力奪刀，最後帶回所內暫時戒護，全案依社會秩序維護法及妨害公務罪移送桃園地檢署偵辦。
陳家欽為勉勵優秀同仁，12日特地南下中壢文化派出所，為8名勇警喝彩。他表示，維護治安、打擊犯罪是警察職責，若遇上精神異常或酒醉民眾，應保持高度警覺，隨時注意對方舉止，維護民眾安全也不忘自保，此案更高度展現警方團隊合作精神，特此給予嘉勉與肯定。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。