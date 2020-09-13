制服持刀男子的員警向眾人還原當下過程。（中壢警分局提供／黃婉婷桃園傳真）

員警值勤常遇到危急情況，中壢日前有名40歲顏姓男子持刀大街閒逛，警方獲報趕抵時，顏男突情緒失控不斷揮舞刀械，8名員警見狀兵分數路，祭出盾牌、警棍、月牙棒及防割手套等裝備才解除危機，過程驚險。警政署長陳家欽12日特地南下勉勵同仁辛勞，並給予高度肯定。

警方指出，8日下午4時26日許，顏男持刀於中壢區自強一路行走，嚇得路人趕緊報案，警方獲報後雖有柔性溝通，但顏男聲稱捲入感情糾紛，遭徵信社跟蹤必須持刀自保，不願配合員警勸導，還情緒不穩持刀揮舞，現場情形相當驚險。

為制服顏男，員警當時兵分數路，有人開車、有人騎車、也有人奔跑前來支援，還出動盾牌、月牙棒等設備，經過一番搏鬥才成功制服，並趁其不備時合力奪刀，最後帶回所內暫時戒護，全案依社會秩序維護法及妨害公務罪移送桃園地檢署偵辦。

陳家欽為勉勵優秀同仁，12日特地南下中壢文化派出所，為8名勇警喝彩。他表示，維護治安、打擊犯罪是警察職責，若遇上精神異常或酒醉民眾，應保持高度警覺，隨時注意對方舉止，維護民眾安全也不忘自保，此案更高度展現警方團隊合作精神，特此給予嘉勉與肯定。

(中時 )