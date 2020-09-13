社區銀髮族組隊挑戰樂齡健康舞競賽，編舞巧妙融入洗手步驟。（光田綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

光田綜合醫院推廣社區銀髮樂活、健康促進，於沙鹿國中活動中心舉辦海線社區樂齡健康舞競賽，同時推廣防疫新生活運動。今年健康舞特別鼓勵社區在舞蹈中發揮創意融入「內外夾弓大立腕」的洗手7步驟，帶動社區一起正確防疫勤洗手預防新冠肺炎與其他傳染病。

光田綜合醫院教研副院長暨腎臟內科醫師張家築指出，光田綜合醫院不僅在鄉親生病時給予最好的治療，更重要的是把健康養生觀念告訴社區，讓大家都能夠預防疾病，這也是目前醫療最重要的預防醫學概念。

在台灣公衛不斷進步下，民眾都知道養成良好的運動習慣能增加身體免疫力，在台灣人口愈來愈高齡化的現在，銀髮長壽的健康觀念更受重視。光田帶領鄉親成立福興鷹不老棒球隊之外，還有海線愛跳舞的姊姊妹妹們每年最期盼的光田海線社區樂齡舞競賽，今年已經連續舉辦第10年了，光田會努力持續舉辦更多活動，讓鄉親都快樂地運動著。

梧棲區頂寮社區晨舞班老師楊淑華指出，社區愛跳舞的大家每天都早起練舞，這次雖然是跳山地舞，可是跳年輕人的舞也完全沒問題，因此安排年輕人喜愛的玖壹壹樂團來個蹦蹦，帶動現場，同時把洗手7步驟編進在歌曲裡，更謝謝光田綜合醫院每年準備這麼好的舞台給鄉親。

沙鹿區斗抵社區發展協會則跳韓國舞曲，融入日本喜劇王志村健的招牌動作及洗手7步驟。帶隊的老師蔡卒伶說，志村健在今年因疫情去世，大家非常不捨，所以編舞時以他的招牌動作結合洗手，也算是向他致敬。

光田綜合醫院指出，今年全球受到新冠肺炎的影響，年初疫情嚴峻時民眾都遵循指揮中心的建議減少到人群聚集的地方，也因此可能暫停了原本的運動活動，現在在防疫新生活運動下，鄉親可以出門運動，但要留意採漸進式訓練，才不會久不動後一下子動太多，反而變成運動傷害，也別忘保持安全距離、公共室內空間要戴口罩和勤洗手，不僅能預防新冠肺炎，還有腸病毒、諾羅病毒及流行性感冒等傳染病。

另一方面光田綜合醫院也提醒，今年流感疫苗將從10月初開始施打，符合公費施打的對象可以前往醫療院所施打，非公費施打者也可選擇自費施打，保護自己和家人。

光田綜合醫院也感謝社區鄉親每年熱情參與，同時台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任也親自到場，立法院副院長蔡其昌服務處副主任吳太山、市議員楊典忠女兒楊婷安也來同樂，沙鹿國中校長王秀如也蒞臨指導，並提供完善的活動空間，讓社區民眾共享歡樂。

(中時 )