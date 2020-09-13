武界溪邊紮營四人被沖走 母子尋獲已死亡

今凌晨4時許，南投縣仁愛鄉法治村武界部落，發生濁水溪床野營的2家人，2大2小，共4人遭大水沖走，其中1名男性成人自行上岸，而搜救人員在早上9時許時，尋獲1名7歲大的男童遺體；而在稍早男童母親也尋獲，剩餘2人還下落不明。其中一名睡在車上幸運逃過一劫的盧姓妻子受訪時表示，事發當時只聽到轟隆的水聲，下車查探才發現水深及膝，呼叫紮營的家人，也不見有人回應，才知帳篷連人一塊被水沖走了。

昨（12）日，盧姓一家人與賴姓一家人，共6人，從台中出發至仁愛鄉武界部落濁水溪上游溪床野營，抵達後隨即紮營，盧姓妻子表示當時的溪水並不大，甚至還至溪畔清洗東西，2家人共搭了2個帳篷，由於自家的帳篷較小，只夠仙子和孩子兩人睡，於是她便在車上就寢。

盧妻提及事發當時，突然聽到轟隆的水聲，一度以為下雨，便下車想提醒其他人，打開照明燈卻發現2頂帳棚都不見了。盧妻趕忙爬到車頂，並打手機對外求救，但因山區訊號不佳，直到清晨才傳出，空勤總隊直升機目前已出動馳援，進行搜救。

據了解，洪水沖出時，總共賴姓一家3人及盧姓男子與其女兒被沖走，賴男在被沖走後自行爬上岸，搜救人員上午全力搜尋，目前尋獲賴妻、7歲男童的屍體及一名13歲盧姓女童，目前仍有一名下落不明。

(中時新聞網)