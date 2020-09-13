郭雪芙餵食幸運兒吃雞塊。（八大提供）

郭雪芙和員工們自拍合影。（八大提供）

郭雪芙與企業員工開心合影。（八大提供）

女神郭雪芙突襲企業獻驚喜。（八大提供）

郭雪芙在台視、八大最新原創戲劇《因為我喜歡你》中，飾演為賺錢而身兼數份工作的斜槓面癱女，她除了在餐廳、便利商店、健身房打工之外，還是汪東城開設的快遞公司裡表現最佳的五星員工，電視台日前舉辦「一日快遞員」企業突襲活動，短短幾天超過百家企業行號報名參與，郭雪芙首度化身快遞員身分，前往企業突襲，獻上驚喜給幸運員工！

《因為我喜歡你》即將於19日（週六）晚間十點在台視首播，配合劇中女主角郭雪芙斜槓面癱女一角規劃「一日快遞員」企業突襲活動，吸引超過百家企業爭取親眼目睹女神風采的機會，報名單位涵蓋百貨公司、銀行、加油站、髮廊、知名運動品牌等各行各業，最後雀屏中選的是一家文創設計公司。活動當天，郭雪芙以帥氣短褲裝扮突襲造訪，一雙白皙修長美腿走進辦公室，讓公司內認真工作的員工嚇了一跳，被點名出列領包裹的男性員工一見郭雪芙，更是驚訝到說不出話來，簽收快遞單時手還微微顫抖，打開包裹看到逗貓棒更是一臉茫然，在眾人的起鬨下，郭雪芙用逗貓棒開玩笑逗他，他才稍微回神，讓全場同事笑翻。

難得有機會前進企業行號裡跟觀眾宣傳新戲，郭雪芙準備豐盛的鹹酥雞當下午茶，大方送上自拍合照、慰勞員工貼心擦汗、親切餵食炸物，讓現場同仁近距離感受到女神的魅力。福利時間中，還發生了一位幸運兒不小心在郭雪芙面前噴出雞皮的插曲，讓眾人笑開懷。

郭雪芙透露除了在《因為我喜歡你》裡的演出之外，還真的是第一次當快遞，有別於戲中因各種挫折，導致她待人冷漠，連送快遞也「面癱」，這次以真實的「郭雪芙」身分送快遞，讓她覺得非常有趣。

她戲裡身兼數職，做了很多不同的工作，郭雪芙透露出道前曾當過電影售票員，也打工賣過飲料、脆皮甜甜圈，「因為當時很喜歡吃脆皮甜甜圈，所以我就應徵去打工了。」她笑說當初去做這些工作的初心都是覺得蠻好玩的，想去嘗試看看，「或是很喜歡吃這家的東西，就會想去工作，然後吃他們的東西。」

(中時 )