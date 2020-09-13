Russell Westbrook went at it with Rajon Rondo's brother on the sidelines.



Security asked Rondo's brother to leave.



(via @BenGolliver)pic.twitter.com/azn8LWxaDS — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020

誰也想不到湖人後衛隆多的哥哥，竟成史上首位在奧蘭多隔離園區被驅逐出場的觀眾！火箭後衛韋斯布魯克13日打到末節，竟跟隆多哥哥爆發激烈口角衝突，還差點想要衝到場邊扁人，擺明是把輸球淘汰悶氣，完全發洩到無關人士身上。

當時打到比賽還剩7分42秒，湖人取得105比82遙遙領先，火箭淘汰出局已成定局，正當詹姆斯想要罰球之際，韋斯布魯克突然對著場邊觀眾咆嘯，甚至想要衝到場邊找人算帳，幸好他被火箭隊友拉住，這名觀眾也很快被警衛帶離場外。

隆多賽後坦承那名觀眾就是自己哥哥，強調自己哥哥只是對著韋斯布魯克罵了一句「垃圾(Trash)」，更做出拓荒者後衛利拉德去年季後賽首輪著名的揮手告別對手動作，「除此之外，我哥哥沒再說什麼，希望聯盟不會對此做出額外處罰。」

韋斯布魯克賽後也針對這次衝突做出回應，「當時是隆多先開始爆粗口，然後他的哥哥也決定跳出來嗆聲，NBA那些規則應該適用於所有人，當他越過那條紅線，他就應該回去家裡待著，當時他開始胡言亂語，我卻不會跟他一樣那樣做。」

眼見季後賽發生如此離譜衝突事件，早就淘汰回家的爵士射手米契爾不禁發推嘲諷，「第1位在隔離園區被驅逐的觀眾，這應該創造了歷史吧！」

(中時 )