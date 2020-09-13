縣長徐榛蔚與趨勢科技創辦人暨董事長張明正（左1）、前教育部長曾志朗（左二）共同探討未來如何應對AI科技教育。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

民眾於智慧科技論壇現場試用凱比程式教育機器人。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣跟上全球科技教育熱潮，108課綱重點之一就是科技領域，2020年開始全台國中小學生，都要學習程式設計。花蓮縣政府2019年成立智慧教育中心，從各方面導入資源，引入AI及創客教育，打造智慧校園、培育智慧科技人才，盼花蓮學生突破地理環境限制，與世界接軌面對挑戰。

花蓮縣政府12日在台開新天堂樂園，舉辦「科技賦能，接軌未來」未來教育科技論壇，由趨勢科技創辦人暨董事長張明正、前教育部長曾志朗、YOUTUBE創辦人陳士駿、IBM大中華區企業公民部負責人陳慧純、國立成功大學資訊工程系教授蘇文鈺、CAVEDU創辦人曾吉弘等人，共同探討未來如何應對AI科技教育。

花蓮縣長徐榛蔚說，花蓮好山好水，但受限於先天地理環境的阻隔，對外交通不易影響產業發展，同時面臨高齡化、少子化與離婚率偏高的挑戰，要克服這些問題，讓社會朝向更美好的方向前進，亦需要從教育開始著手。

徐榛蔚說，花蓮縣政府每年扣除法定預算，其中教育預算占比近五成，並推動公費留學政策，讓花蓮學生能與國際接軌，且在校園中不斷倡導親師生平台，透過科技力量、大數據分析及豐富學習課程，發掘孩子潛能、協助師長培育學生。

花蓮縣府自2013年起開始將全縣國中小學考試科目整合數據化，提供師長數據，了解學生的學習方向及強弱，適時給予輔導。2019年逐漸完成遠距教學所需的前置作業及教師訓練，並與中華電信合作，出借網路卡等工具協助偏鄉無網路家庭，替偏鄉學子建構平等學習環境，並在4月由教育部指定，成為全台灣第一個遠距教學、停課不停學的示範縣市。

遠見天下文化事業群創辦高希均表示，社會的經濟發展及教育可孕育出文明，但最重要的關鍵仍在和平，沒有和平一切皆空，而有限資源應投注在教育部門，而非購買武器，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家，並強調「一個社會沒有和平，將會是五大皆空！」

(中時 )